В селе Петровское убрали упавшее в пруд дерево

В селе Петровское городского округа Щёлково произошло падение крупного дерева в Петровский пруд, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ствол и крона перекрыли значительную часть акватории, что вызвало обеспокоенность местных жителей, которые регулярно проводят здесь время на прогулках и отдыхе.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты коммунальных служб городского округа. Сотрудники провели необходимые работы по распиловке и удалению дерева из водоёма. После вывоза остатков ствола и веток доступ к пруду был полностью восстановлен.

Жители отметили, что своевременная уборка особенно важна для тех, кто привык проводить время на пруду.

«Я часто прихожу сюда на рыбалку. Когда дерево упало, половина пруда оказалась завалена ветками, и ловить рыбу было невозможно. Хорошо, что службы сработали быстро — теперь снова можно спокойно сидеть с удочкой», — поделился местный житель Игорь.

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб возможные последствия были минимизированы, и пруд вновь доступен для отдыха и традиционного использования жителями села.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.