В Щелкове ввели в эксплуатацию ВНС-6 после масштабной реконструкции

Водопроводно-насосная станция № 6 в городском округе Щелково готова на 100% и полностью введена в эксплуатацию — здесь была проведена масштабная реконструкция. Завершение работ стало долгожданным событием для 30 тыс. жителей, объект посетил глава округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

ВНС-6 обеспечивает водой 44 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и более ста частных домов. Много лет жители сталкивались с одной и той же проблемой — вода приходила с железом, неприятным запахом, нестабильного качества. Объект требовал не частичных ремонтов, а полной реконструкции, включая строительство современной станции водоподготовки.

На сегодняшний день пробурены и введены новые скважины, смонтирована станция водоподготовки, оборудование прошло пуско-наладку. Автоматика и диспетчеризация исправно работают, качество воды соответствуют нормативам — это подтвердили проведенные пробы.

«Мы ставили перед собой задачу — решить вопрос раз и навсегда. Обещание исполнено. Еще один пример результатов нашей с жителями командной работы», — отметил Андрей Булгаков.

