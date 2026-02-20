В Щелкове включат в госпрограмму ремонт котельной в Загорянском

Котельную в поселке Загорянский в Щелкове планируют включить в государственную программу для проведения капитального ремонта в 2026 году. Объект уже передан на баланс муниципалитета, что позволит оперативнее решать вопросы теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная, которая долгие годы находилась в ведении Министерства обороны, в конце 2025 года была передана на баланс городского округа. Это дало муниципалитету возможность напрямую заниматься модернизацией объекта и повышением надежности теплоснабжения.

Сейчас котельная обслуживает 13 многоквартирных домов и казармы воинской части. Для стабильной подачи тепла задействованы два котла.

После передачи объекта специалисты «Теплоресурса» провели восстановительные работы на котловом оборудовании. Для дальнейшего снижения рисков и проведения капитального ремонта направлено обращение в министерство энергетики о включении котельной ВШК в государственную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.