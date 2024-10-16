В Рузском округе модернизируют 22 контейнерные площадки

В Рузском городском округе проводятся работы по модернизации 22 контейнерных площадок — в Рузе, Тучково, Колюбакино, деревнях Бережки и Орешки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вывозятся старые конструкции, устанавливаются новые, выполняются иные необходимые работы. Все это требует, безусловно, времени и свободного доступа рабочих к площадкам, где зачастую выполнению строительных работ мешают вблизи припаркованные автомобили. Это временные неудобства, и прошу к этому отнестись с пониманием. Сейчас важно сделать все, чтобы работники беспрепятственно могли выполнить свою работу. Это в наших общих интересах», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.