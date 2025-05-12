В Рузе дорожники завершили работы по ямочному ремонту дворов

Рузский округ вошел в число первых муниципалитетов, где в этом году были выполнены работы по ямочному ремонту во дворах большими картами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Общая площадь замененного асфальтового покрытия составила более 9,9 тыс. кв. м.

Работы проведены по адресам:

д. Костино, Солнечная поляна, дом № 5;

д. Ватулино, дома № 2, 4;

г. Руза, Северный микрорайон, дома № 2,4;

г. Руза, ул. Ульяновская, дома № 5, Федеративный пр-д, дома № 10, 12, ул. Революционная, дома № 16, 18, 20, 22, ул. Гладышева, дома № 4, 6, Микрорайон, дом № 18;

п. Колюбакино, ул. Попова, дома № 16б, 16в, 22, 30;

п. Тучково, Восточный микрорайон, дома № 17, 18, 19, 24, 25А;

р. п. Тучково, ЖК «Дружный», дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Если дефект является аварийным, то к его устранению подрядчик приступает незамедлительно.

Контроль за сроками проведения работ осуществляет министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.