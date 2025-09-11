В Реутове завершается модернизация 13 контейнерных площадок

В городском округе Реутов подходят к завершению плановые работы по модернизации контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В рамках программы, реализуемой региональным Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, к 20 сентября в общей сложности будет обновлено 13 объектов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Данные мероприятия направлены на улучшение санитарного состояния и эстетического облика дворовых территорий. Один из последних обновленных объектов появился на улице Некрасова, вблизи дома № 22. Важно отметить, что его установка была произведена в ответ на обращения и просьбы местных жителей. Вместо прежней небольшой открытой площадки была смонтирована современная крытая конструкция с прочным основанием из профилированной трубы. Использование таких материалов обеспечивает повышенную износостойкость и вандалоустойчивость, гарантируя долгий срок службы.

«Уделили внимание тем локациям, где баки стоят рядом с контейнерными площадками — это является нарушением. Мы делаем контейнерные площадки из профильного листа, они крепче и лучше соответствуют внешнему облику города», — рассказал начальник Управления ЖКХ администрации городского округа Реутов Евгений Книга.

Для поддержания порядка и борьбы с несанкционированным сбросом мусора часть площадок дополнительно оборудуются системами видеонаблюдения. Камеры устанавливаются в тех точках, где ранее были зафиксированы регулярные случаи выброса крупногабаритных отходов. Эта мера призвана повысить ответственность граждан и обеспечить чистоту на прилегающей территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.