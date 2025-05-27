В Реутове продолжаются работы по модернизации систем теплоснабжения

Заместитель главы Реутова Владимир Климов, начальник управления ЖКХ Евгений Книга и представители ресурсоснабжающих организаций провели встречу с жителями дома по ул. Комсомольская, 28. Главной темой стала предстоящая реконструкция систем теплоснабжения, которая создаст временные неудобства на дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизация пройдет на двух объектах: «Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул. Комсомольская, д. 28» и «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП № 2 котельной № 5 в городском округе Реутов». Сейчас на них ведутся подготовительные работы: организовывают стройплощадки, готовится поставка материалов.

Работы будут идти в границах дворовой территории, в результате чего жильцам окрестных домов придется искать новые места для парковки автомобилей. По словам жителей, мириться с неудобствами они готовы, поскольку в конечном итоге получат надежное и бесперебойное теплоснабжение.

Масштабная программа обновления системы теплоснабжения стартовала в прошлом году. За это время в Реутове были заменены трубы на двух магистральных тепловых сетях общей протяженностью 2,5 км. В 2025 году планируется завершить работы еще по трем участкам теплотрасс длиной около 2 км. Кроме того, в текущем году запланирована реконструкция еще двух важных объектов — котельной № 5 на Юбилейном проспекте и котельной № 6 на улице Победы. Это повысит надежность теплоснабжения в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.