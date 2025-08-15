В Реутове на штабе ЖКХ обсудили подготовку к зиме

Совещание прошло при участии заместителей главы администрации — Владимира Покамина, Владимира Климова и Евгения Бекяшова, начальника Управления ЖКХ Евгения Книги, а также сотрудников ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и других служб жилищно-коммунального комплекса.

Особое внимание на заседании было уделено теме закупки оборудования и инвентаря для ручной уборки дворовых территорий, а также объёмам противогололёдных материалов, необходимых для своевременной и эффективной расчистки в зимний период. Подчёркнута важность завершения всех закупочных процедур до начала холодов, чтобы подрядные и эксплуатационные службы могли оперативно приступить к обслуживанию территории при наступлении неблагоприятных погодных условий.

Один из вопросов повестки касался допусков сотрудников АО «Мособлгаз» к выполнению работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Представитель организации Ольга Лидер отметила, что в некоторых случаях обеспечению этих работ мешают проблемы с доступом в помещения. Администрация рекомендовала управляющим компаниям активизировать работу с жителями, чтобы обеспечить необходимые условия для безопасной эксплуатации газового оборудования.

Евгений Книга, начальник Управления ЖКХ, доложил о комплексной готовности управляющих организаций к содержанию дворов и пешеходных маршрутов зимой. В том числе речь шла о подготовке техники, формировании графиков уборки и обеспечении подрядных организаций необходимыми ресурсами. Среди других тем, рассмотренных на штабе, — восстановление тротуара у школы № 6, которое должно быть завершено к 1 сентября 2025 года, до начала нового учебного года.

Помимо этого, были затронуты вопросы восстановления благоустройства после проведения земляных работ АО «Мособлгаз», где поставлена задача — обеспечить быстрое и качественное восстановление нарушенного покрытия и зеленых зон. Работа штаба ЖКХ в Реутове продолжится на регулярной основе.

Такие совещания позволяют координировать действия всех служб, задействованных в сфере городского хозяйства, отслеживать актуальные проблемы и принимать решения, способствующие созданию комфортной и безопасной городской среды для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.