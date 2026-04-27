В Реутове более 300 дворников устраняют последствия снегопада

Коммунальные службы Реутова переведены на усиленный режим из-за снегопада и сильного ветра. В городе задействованы более 300 дворников и 20 единиц техники, работы продолжаются на фоне «оранжевого» уровня погодной опасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидаются налипание мокрого снега на ветвях, гололедица на дорогах и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся до 21:00 28 апреля на территории всего столичного региона.

Администрация Реутова призвала водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность. Автомобилистам рекомендуют придерживаться скоростного режима, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть внимательными на тротуарах и при переходе проезжей части, а также обходить шаткие конструкции и деревья.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.