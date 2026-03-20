В РЭО регионы призвали рассчитать нормативы накопления отходов по новым правилам

В России вступили в силу обновленные Правила № 1390, которые устанавливают новый подход к расчету нормативов накопления отходов. Документ касается жителей многоквартирных и частных домов, а также организаций, образующих медицинские отходы класса «А». Теперь для расчета разрешено применять метод сравнительного анализа вместо замеров. В РЭО обратились к регионам с рекомендацией обновить нормативы до 1 июля 2027 года.

По данным на март 2026 года, работа в регионах выглядит так: в 19 субъектах нормативы уже утверждены либо все необходимые замеры завершены, в 38 регионах замеры находятся в активной фазе.

В то же время в 28 регионах зафиксированы нарушения, причем в 15 из них ситуация оценивается как критическая. В списке — Архангельская, Омская, Орловская, Курская, Ярославская, Томская, Саратовская, Новгородская области, Камчатский и Краснодарский края, Республики Тыва, Крым, Дагестан и Марий Эл, а также Севастополь.

«На прошедшей неделе Правительство утвердило поправки в постановление № 1390, определяющее порядок расчета нормативов. Многие регионы этого документа очень ждали. Призываем коллег на местах ускориться с актуализацией нормативов накопления», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает переход к экономике замкнутого цикла: к 2030 году необходимо выйти на 100-процентную сортировку всех образующихся ТКО, снизить долю захоронения до 50% и обеспечить вовлечение в повторный оборот не менее четверти таких отходов.