В Раменском округе приведут в порядок территории почти 320 дворов после зимы

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев принял участие в еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в режиме видеоконференцсвязи, одной из тем которого стала уборка территорий после зимнего периода, сообщает пресс-служба администрации округа.

В округе идут работы по благоустройству 319 дворовых территорий. Силами МБУ «Содержание и Благоустройство» с привлечением 23 единиц техники и 185 дворников проводится комплексная уборка: прогребание газонов, уборка смета, листвы и грязи с дорог и тротуаров, механизированная и ручная уборка общественных пространств и дворовых территорий.

Работы проводятся в соответствии с правилами благоустройства Раменского муниципального округа и контролируются ежедневно через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.