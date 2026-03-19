В Раменском округе газифицировали дом многодетной семьи

Дом многодетной семьи в деревне Володино Раменского округа подключили к газу по программе социальной газификации. Это уже 26-е домовладение, газифицированное в населенном пункте на льготных условиях, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В семье Алексея и Надежды Устюхиных растут трое сыновей — Даниил, Савелий и Арсений. После подключения дома к природному газу родители смогут существенно сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение. В доме стало тепло и комфортно, особенно для младших детей.

Газифицировать домовладение с минимальной нагрузкой на бюджет помогли региональные субсидии. Строительство газовых сетей внутри участка для семьи выполнили бесплатно, а денежная компенсация позволила частично покрыть затраты на покупку газового оборудования.

В Мособлгазе напомнили, что в Московской области льготной социальной газификацией могут воспользоваться многодетные семьи, участники и члены семей военнослужащих в зоне СВО, ветераны боевых действий и другие категории граждан. Подробные условия размещены на официальном сайте компании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.