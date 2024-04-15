В Раменском объявлен конкурс на строительство сетей теплоснабжения котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг по строительству сетей теплоснабжения котельной «Рыболово» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству сетей теплоснабжения котельной «Рыболово» в Раменском городском округе (в т. ч. ПИР).

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, разработать сметную документацию, произвести экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, осуществить выполнение работ по строительству участка теплосети и сети горячего водоснабжения от ТК-6 до ТК-9, ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до д. № 258 и д.№ 259 с. Рыболово Раменского городского округа.

Работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Работы финансируются за счет средств бюджета Раменского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Окончание подачи заявок запланировано 2 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.