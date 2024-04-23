В Пушкинском округе начнется реконструкция четырех водозаборных узлов

В этом году в Пушкинском начнется реконструкция четырех водозаборных узлов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Будут обновлены: ВЗУ № 1, г. Пушкино; ВЗУ № 3, г. Пушкино, мкр Клязьма; ВЗУ № 8, г. о. Пушкинский, п. Тарасовка; ВЗУ № 42, г. о. Пушкинский, с. Левково. Реконструкция будет завершена до конца 2026 года. Работа проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.