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В Пушкинском округе Московской области готовятся к отопительному сезону

Паспорта готовности многоквартирных домов в Пушкинском округе Подмосковья готовы на 90%, сообщили в пресс-службе округа.

16 сентября под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошло еженедельное совещание в формате конференц-связи, на котором оценили подготовку многоквартирных домов к предстоящему зимнему периоду.

На территории городского округа Пушкинский расположено 1 804 многоквартирных дома, это 115 управляющих организаций.

«В настоящее время подгружено в АИС ГЖИ 1 612 паспортов, что составляет 89,3%. Наш округ находится в зеленой зоне рейтинга готовности многоквартирных домов. Также работы проводятся на котельных. С завтрашнего дня начинаем пробные топки котлоагрегатов», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.