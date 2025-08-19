В поселке Удельная Раменского округа отремонтировали кровлю школы-интерната

В поселке Удельная Раменского муниципального округа заканчивается подготовка школы-интерната к новому учебному году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся масштабные ремонтные работы.

Как сообщила директор Удельнинской школы-интерната Людмила Егоренкова, в этом году впервые с 1989 года отремонтировали кровлю здания. Старый шифер заменили на металлическую черепицу. Также капитально отремонтировали пищеблок.

В настоящее время строители завершают внутренние работы. Укладывают плитку в переходе, ведущем в столовую, и ремонтируют душевую комнату для мальчиков. Там меняют сантехническое оборудование и освещение.

Педагоги школы благоустроили прилегающую территорию. На пришкольном участке высадили туи, яблоневые деревья и розы.

Косметический ремонт провели в двух корпусах учреждения — в Удельной и в Раменском в п.Красный Октябрь. Силами сотрудников покрасили стены во всех помещениях, отремонтировали спальню для девочек, актовый зал и вестибюль.

По словам директора, все работы планируется завершить в ближайшую неделю. Школа-интернат будет полностью готова к встрече воспитанников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.