В Подомосковье составили график работы МосОблЕИРЦ в праздничные дни

Жителям Подмосковья рассказали о работе МосОблЕИРЦ во время празднования Дня Победы с 8 по 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба центра.

8 мая клиентские офисы расчетного центра закроются на час раньше обычного.

С 9 по 11 мая — выходные дни.

12 мая офисы вернутся к обычному режиму работы.

В праздничные и будние дни вопросы по коммунальным расчетам можно решить через личный кабинет МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.

Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.