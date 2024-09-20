В Подольске запустили котельную после модернизации

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил, как продвигается пробная топка на котельной ОАО «ПТЭК», обеспечивающей теплом 180 домов и 10 соцобъектов в четырех микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Порядка 80% сетей центрального отопления от котельной сейчас на циркуляции. Работа идет в тесном взаимодействии с управляющей организацией, специалисты которой поэтапно открывают и заполняют системы в жилых домах.

Модернизировали линию химической водоотчистки, увеличив ее мощность. Провели промывку всех четырех котлов. Заменили конвективную часть на одном котле, на других — экранные трубы.

Разделили трубопровод на выходе из котельной на два направления. Заменили группу вводных автоматов, запорную арматуру на теплотрассе.

«Те мелкие неисправности, которые выявили в процессе проверки, уже устраняют специалисты. В целом работоспособность котельной не вызывает сомнений. Напомню, что в 2023-м провели модернизацию этого объекта, отремонтировав три действующих котла, запустив новый на 20 Гкал, обновив центральный тепловой пункт на улице Народной. В этом году продолжили реконструкцию теплосетей. Она продлится до 2026-го года», — сказал Артамонов.

Объект дает тепло почти 180 многоквартирным домам и десяти соцобъектам микрорайонов Центральный, Зеленовский, Межшоссейный, Шепчинки. Поэтому подошли к подготовке к предстоящему отопительному сезону тщательно.

Недавно также приступили к проверке и настройке оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду в обновленных котельных на улицах Победы и Ульяновых, на территории КСПЗ. Артамонов держит на личном контроле ход работ в каждой из них.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.