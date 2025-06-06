В Подольске заменили более 15 км теплосетей

В Подольске в текущем году по государственной программе запланировано масштабное обновление теплосетевых коммуникаций. Предстоит заменить 23,7 км теплосетей, уже выполнено 15,2 км работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделяется не только самой замене коммуникаций, но и последующему восстановлению территорий. Все траншеи остаются открытыми до момента полной проверки работоспособности каждого участка трассы, после чего территория будет полностью восстановлена до нормативного состояния. При проведении работ устанавливаются временные ограждения и информационные стенды, информирующие жителей о сроках и характере проводимых работ.

Параллельно с работами по теплосетям активно ведутся плановые ремонтные работы в котельных. Отключения горячего водоснабжения продлится в течение определённого времени, по регламенту не более 14 дней. Это необходимая мера для проведения профилактических работ и обеспечения бесперебойной подачи горячей воды в зимний период.

В многоквартирных домах полным ходом идет капитальный ремонт. На данный момент уже выполнено 77 элементов в 63 домах, включая замену внутренних инженерных систем, ремонт крыш, обновление фасадов, ремонт фундамента и замену лифтового оборудования. В активной фазе находятся работы по 139 элементам в 93 многоквартирных домах.

Масштабная подготовка к осенне-зимнему периоду охватывает все многоквартирные дома, а это порядка двух тысяч зданий. Все данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также результаты проверок и испытаний будут систематизированы в электронном виде и внесены в государственную информационную систему ЖКХ. За подготовку и оформление цифровых паспортов отвечают управляющие организации ТСЖ и ЖСК, которые должны завершить все до 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.