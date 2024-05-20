В Подольске рабочие приступили к ремонту крыши дома № 1/19 на ул Народной

Рабочие приступили к ремонту скатной крыши дома № 1/19 на Народной улице в Подольске. Глава городского округа Григорий Артамонов прибыл на место, чтобы проконтролировать ход работ. Жители просили на выездной администрации уделить этому МКД особое внимание. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Обговорили с подрядчиками сроки. Важно, чтобы все было без задержек и качественно. Всего до 2025 года обновим системы в 156 домах. В некоторых приведем в порядок кровли, чердачные помещения, в других — фасады, несущие конструкции. В 147 МКД микрорайона Климовск с февраля ведем работы в подвалах. Дальше по плану — замена стояков внутридомовых инженерных сетей», — сообщил Григорий Артамонов.

Подробнее ознакомиться с подробным списком работ и сроками можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.