В Подольске обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2026–2027

24 марта в Подольске прошло выездное кустовое совещание, посвященное подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. В нем приняли участие представители городских округов Подольск, Чехов и Серпухов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

С докладом выступил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник, а также заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов, заместители глав городских округов Чехов и Серпухов, профильные специалисты.

Основные вопросы повестки:

— подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду;

— устранение замечаний, выявленных группой мониторинга Министерства энергетики Московской области при проверке котельных и ЦТП;

‐ выполнение дорожной карты по повышению надежности систем теплоснабжения;

‐ формирование плана-графика планово-предупредительных ремонтов на сетях и объектах коммунального хозяйства;

— составление графика плановых остановок котельных для профилактического ремонта.

Разработка графика гидравлических испытаний тепловых сетей.

Кроме того, обсудили проведение весеннего осмотра объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы, составление планов подготовки организаций ЖКХ и муниципальных образований к отопительному периоду, разработку плана ремонтно-восстановительных работ.

А также необходимость получения лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов; контроль за устранением замечаний в установленные сроки; обеспечение надежности теплоснабжающего оборудования и соблюдение сроков подготовки — нарушение порядка ведет к «обнулению» итогов и невыдаче паспорта готовности.

Участники совещания согласовали планы работ и распределили ответственность за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.