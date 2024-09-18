В Подольске начали пробные топки на котельных

В Подольске с 16 сентября начали пробные топки на котельных. Уже запустили котельную ПТЭК, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Подаем пока что неподогретый ресурс. Уже выявили ряд дефектов и приступили к их устранению. В ближайшие дни запускаем ещё два объекта. Завершили все необходимые мероприятия по Климовску», — сказал глава Городского округа Подольск.

Это позволит ресурсоснабжающим предприятиям проверить систему отопления, а управляющим организациям произвести необходимые регулировки внутридомовых систем.

На прошлой неделе провели большую противоаварийную тренировку в микрорайоне Климовск на котельной КСПЗ, из-за аварии на которой массово отключали дома в прошлом отопительном сезоне. Выявили ряд проблем в коммуникации. Отработали механизм взаимодействия, чтобы зимой таких нестыковок не было.

В Городском округе Подольск более 1,9 тыс. многоквартирных домов. Почти 1,6 тыс. из них готовы к встрече холодов — 1356 получили паспорта готовности к ОЗП, документы ещё 200 находятся в процессе загрузки в систему АИС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово городского округа Солнечногорск. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы.

«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем 9 за два года — и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают. В городском округе Солнечногорск много небольших населенных пунктов. Сети, котельные были в ужасном состоянии. И сейчас мы модернизируем их благодаря программе, которую проводим совместно с „Газпромом“. Также работаем в Кашире, Химках, Воскресенске», — заявил Воробьев.