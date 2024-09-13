В подмосковном поселке Загорянский провели проверку системы водоотведения

В поселке Загорянский городского округа Щелково была проведена проверка системы водоотведения после того, как жители улицы Павлика Морозова обратились в правительство Московской области. В ходе проверки были выявлены проблемы с обслуживанием данного участка трубопровода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее, 1 сентября, оперативная группа подмосковной аварийно-восстановительной службы уже выезжала на этот объект после сообщения о засоре. По рекомендациям МОС АВС, 5 сентября специалисты ООО «Щелковский Водоканал» промыли трубопровод и колодец, а 11 сентября, после очередной остановки работы приемного колодца, была выполнена повторная промывка.

Как сообщило руководство ООО «Щелковский Водоканал», система водоотведения, построенная жителями в 1999 году, не имеет собственника и не внесена в общую схему водоотведения. Соответственно, не определена организация, ответственная за обслуживание трубопровода, и плата за услуги (прохождение канализационных стоков по трубопроводу) не взимается. Однако специалисты водоканала продолжают следить за состоянием этой сети, стоки из которой поступают в муниципальный коллектор.

По результатам проверки администрации городского округа Щелково было рекомендовано поставить на учет участок канализационной сети от колодца на улице Павлика Морозова до врезки в канализационный коллектор на улице Осипенко. Также необходимо определить организацию, ответственную за обслуживание этого участка, и своевременно реагировать на обращения граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.