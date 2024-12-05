В Подмосковье завершили выдачу коммунальной техники муниципалитетам

Более 1 800 единиц коммунальной техники и средств малой механизации было закуплено министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

4 декабря последние 24 самосвала отправились в Рузский, Сергиево-Посадский, Химки, Фрязино, Ступино, Чехов, Солнечногорск, Щелково и Электросталь.

Во время залповых снегопадов вся техника выйдет на улицы для уборки дворов, общественных пространств и вывоза снега в места его складирования. Маршруты движения будут отслеживаться через специализированную систему.

В этом году закуплено 56 мини-погрузчиков, 63 ГАЗели, 14 ломовозов, 72 самосвала, а также 79 тракторов, 62 экскаватора-погрузчика и еще более 1 тыс. единиц оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.