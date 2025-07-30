В Подмосковье завершили благоустройство 440 «народных троп»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций в рамках программы «Пешком». На сегодня программа выполнена уже на 79%. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего в этом году в регионе обустроят свыше 500 «народных троп». Это на 60 маршрутов больше по сравнению с 2024 годом.

Наибольший объем мероприятий на сегодня проведен в городских и муниципальных округах:

Воскресенск — 16;

Орехово-Зуевский — 16;

Королев — 14;

Реутов — 12;

Раменский — 11.

Адреса:

г. о. Воскресенск

ул. Центральная, д. 5 к парковке;

ул. Центральная, д. 3, к пешеходному переходу, уч. 1;

ул. Центральная, д. 3, к пешеходному переходу, уч 2;

ул. Федотовская от автобусной остановки «Фетровая фабрика» до д. 74а;

ул. Быковского от д. 74 до парковки;

ул. Быковского, д. 48 к детской игровой площадке;

д. Чемодурово, ул. Центральная, от д. 1а к тротуару по ул. Шоссейная;

д. Чемодурово, ул. Центральная, к д. 2;

п. Фосфоритный, ул. Садовая, от д. 15;

ул. Ломоносова у д. 96,98 к детскому саду № 32 «Снежинка»;

ул. Кагана к д. 10А;

от сквера Семейный к ул. Кагана;

от Аллеи Славы к озеру Светлое;

от Аллеи Славы к школе № 26, уч. 1;

от Аллеи Славы к школе № 26, уч. 2;

от школы № 26 к детской площадке на оз. Светлое.

Орехово-Зуевский г. о.

г. о. Орехово-Зуевский, д. Малая Дубна, от остановки общественного транспорта «Коттеджи» до д. д. 11,17,37;

г. Орехово-Зуево, ул. Володарского от д. 29 до д. 27;

г. Орехово-Зуево, ул. Володарского от д. 5 до д. 7;

г. Орехово-Зуево от дворовой территории ул. Гагарина д. д. 17,19,19а, Матросова 1 до пешеходного моста;

г. Орехово-Зуево от дворовой территории ул. Козлова д. 17 до МДОУ детский сад № 18;

г. Орехово-Зуево на дворовой территории ул. Парковская 12, 14, Ул. Набережная;

г. Орехово-Зуево от ул. Урицкого д. д. 51,51а до МДОУ детский сад № 18 участок 1;

г. Орехово-Зуево, от ул. Бирюкова д. 35 до МДОУ детский сад № 18 участок 2;

г. Орехово-Зуево от л. Бирюкова д. 33 до МДОУ детский сад № 18 участок 3;

г. Орехово-Зуево от ул. Бирюкова д. д. 33,35 до ул. Володарского д. 25 участок 4;

г. о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево от школы № 5 корпус № 2 до д. 44 ул. Октябрьская;

г. о. Орехово-Зуевский, г. Дрезна, от ул. Южная, д. 27 к МОУ «Дрезненская СОШ № 1, корпус № 2»;

г. о. Орехово-Зуевский, г. Дрезна, от ул. Южная, д. 27 к МОУ «Дрезненская СОШ № 1, корпус № 2» участок 2;

г. Орехово-Зуево, от ул. Бирюкова, д. 16А к МДОУ детский сад № 18;

г. Орехово-Зуево от дворовой территории ул. 1905 года, д. д. 23, 25, пр. Галочкина д. д.2, 4, 6, 8 до торговых объектов.

г. о. Орехово-Зуевский, д. Соболево от д. 5 стр. 1 к ДИП;

г. о. Королев

г. о. Королев, от ул. Пушкинская, д. 3, Верхний Комитетский лес;

г. о. Королев, вдоль ул. Болшевская;

г. о. Королев, от д. 18/3 по ул. Комитетский лес до д. 15 по ул. Пушкинская;

г. о. Королев, мкр. Первомайский, ул. Большой тупик, д. 1/5;

г. о. Королев, между д. 2 по ул. Трудовой и д. 3 по ул. Садовой;

г. о. Королев, ул. Чайковского д. 24;

г. о. Королев, пр-т Космонавтов д. 40;

г. о. Королев, пр-тКоролева д. 2А, д. 6А, д. 6В;

г. о. Королев, улица 50-летия ВЛКСМ, 5А;

г. о. Королев, от д. 7 по ул. Кооперативной до ул. Исаева;

г. о. Королев, между д. 3 и д. 5 по ул. Корсакова;

г. о. Королев, между д. 3 и д. 5 по ул. Корсакова;

г. о. Королев, от Ж/Д Переезда Станционная улица, 73 до остановки «Станционная улица»;

г. о. Королев, ул. Пионерская, д. 20;

Реутов

г. Реутов, от д. 31 по ул. Ленина до автобусной остановки по ул. Ленина;

г. Реутов, от д. 6 до д. 9 по Юбилейному проспекту;

г. Реутов, от д. 52 до д. 54 по Юбилейному проспекту (участок 1);

г. Реутов, от д. 54 до д. 56 по Юбилейному проспекту (участок 2);

г. Реутов, от д. 13 по Проспекту Мира до д. 2 к.1 по ул. Победы;

г. Реутов, от д. 9 до 10 по ул. Лесной;

г. Реутов, от д. 2 по ул. Молодежной до 2А по Юбилейному проспекту;

г. Реутов, от д. 16 до д. 12 по ул. Некрасова (участок 1);

г. Реутов, от д. 16 до д. 12 по ул. Некрасова (участок 2);

г. Реутов, от д. 2 к.1 до 2 по Юбилейному проспекту;

г. Реутов, от д. 6 по ул. Октября до станции Реутов (МЦД 4);

г. Реутов, от д. 3 до 2 по Юбилейному проспекту.

Раменский г. о.

с. Софьино от д. 19/1 до стр. 18;

д. Тимонино от д. 75 до д. 77к3;

г. Раменское, ул. Космонавтов д. 20к1, д. 20к2 вдоль школы № 19;

пос. Электроизолятор от дома 12 до дома 20 участок № 1;

пос. Электроизолятор от дома 12 до дома 20 участок 2;

поселок совхоза Раменское, ул. Центральная 8, ул. Школьная 18 а, Центральная улица с. 10 участок № 1;

поселок совхоза Раменское, ул. Центральная 8, ул. Школьная 18 а, Центральная улица с. 10 участок № 2;

от д. Донино до ж/д пл. 49 км;

г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 1 от д. 8 до детского сада № 82;

г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 2 от д. 8 до детского сада № 82;

г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 3 от д. 8 до детского сада № 82.

Основная задача программы — повысить комфорт для пешеходов. Адресный перечень составляется с учетом пожелания жителей. Приоритет — пешеходным локациям, которые наиболее популярны у граждан.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что программа пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается.

Напомним, подать заявку в администрацию своего округа для создания благоустроенной пешеходной тропинки там, где в этом есть необходимость, может каждый житель Подмосковья.

С полным перечнем адресов «народных троп», которые обустраивают в этом году, можно ознакомиться на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.