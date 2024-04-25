В Подмосковье завершается апрельский период приема показаний счетчиков

сегодня в 14:40

В Московской области скоро завершится апрельский период передачи показаний. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла отличаются и зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов.

Сроки приема показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Своевременная передача показаний позволяет экономить на оплате коммунальных услуг.

Если показания не передаются, в первые три месяца плата начисляется с учетом среднемесячного потребления, затем — по нормативу. Норматив зависит от количества жильцов в квартире и расчет по нему, как правило, удорожает стоимость ресурсов.

Передать показания можно:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот, по кнопке «Передать показания онлайн» или в личном кабинете;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону 8 (499) 444-01-00 через автоматического голосового помощника;

в клиентских офисах расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.