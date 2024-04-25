В Подмосковье завершается апрельский период приема показаний счетчиков
Фото - © Министерство ЖКХ МО
В Московской области скоро завершится апрельский период передачи показаний. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла отличаются и зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов.
Сроки приема показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Своевременная передача показаний позволяет экономить на оплате коммунальных услуг.
Если показания не передаются, в первые три месяца плата начисляется с учетом среднемесячного потребления, затем — по нормативу. Норматив зависит от количества жильцов в квартире и расчет по нему, как правило, удорожает стоимость ресурсов.
Передать показания можно:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот, по кнопке «Передать показания онлайн» или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444-01-00 через автоматического голосового помощника;
- в клиентских офисах расчетного центра.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.
«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.