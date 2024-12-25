сегодня в 13:51

В Подмосковье запускают новогоднюю кампанию «Мифы и правда о капремонте»

В преддверии Нового года фонд капитального ремонта Московской области предлагает развенчать популярные мифы о капитальном ремонте, которые часто встречаются в интернете. Разъяснения помогут жителям Подмосковья лучше понять суть программы капитального ремонта, ее преимущества и правила. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Миф 1: плата за капитальный ремонт — это добровольный взнос.

Правда: взносы на капитальный ремонт — это обязанность всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта. Этот платеж позволяет аккумулировать средства для проведения необходимых работ, таких как замена лифтов, ремонт фасадов, крыш и др.

Миф 2: у собственников нет выбора, куда платить.

Правда: собственники МКД могут выбрать один из двух способов накопления средств: на счете регионального оператора или на специальном счете дома.

Миф 3: если дом включен в программу ремонта на определенный год, сроки нельзя изменить.

Правда: региональная программа устанавливает ориентировочные сроки, но собственники могут инициировать проведение капитального ремонта раньше, проведя общее собрание и оформив протокол.

Миф 4: управляющая компания решает все проблемы, капитальный ремонт не нужен.

Правда: текущий и капитальный ремонт — это разные виды работ. Например, управляющая компания может устранять мелкие неисправности, а замена лифтов или перекрытие крыши требуют участия фонда капитального ремонта.

Предновогодняя информационная кампания призвана повысить осведомленность жителей о программе капремонта и ее преимуществах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.