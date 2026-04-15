В Подмосковье запатентовали цифровой двойник инженерных сетей

ГИС «Инженерные сети» формирует цифровой двойник инженерной инфраструктуры Подмосковья на основе электронных схем сетей и сооружений. Систему наполняют данные из различных источников, поступающие в ЖКХ-центр Московской области, включая телеметрию, статистику отключений и обращения жителей.

Сегодня платформу используют более 200 ресурсоснабжающих организаций. Специалисты ежедневно актуализируют сведения об объектах. Внедряется аналитический модуль для муниципалитетов. Система объединяет данные по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, позволяет в реальном времени отслеживать аварийность, моделировать последствия технологических нарушений и оценивать влияние на потребителей.

Платформа применяется как на уровне управления, так и в практической работе. Специалисты получают доступ к данным с мобильных устройств, а проектные команды используют инструменты для подготовки программ модернизации. На основе накопленной информации формируются предложения по приоритизации ремонтов и рассчитывается стоимость работ.

«В Московской области губернатором Андреем Воробьевым задан курс на внедрение современных цифровых решений во всех отраслях. ГИС „Инженерные сети“ — эффективный инструмент, который объединяет данные, расчеты и планирование и позволяет формировать программы модернизации с учетом реальной ситуации и финансовых возможностей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Разработка была представлена на форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» и получила высокую оценку экспертов и представителей Минстроя России. Патент закрепляет права на программу и открывает возможности для ее дальнейшего развития и масштабирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.