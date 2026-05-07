В Подмосковье закупили мусоровозы с мойкой контейнеров

Компания «Эколайф», работающая в Московской области, приобрела по программе льготного лизинга два мусоровоза с функцией мойки контейнеров на шасси МАЗ. Техника будет обслуживать округа Химки и Одинцово и выйдет на линию в середине мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Новые машины предназначены не только для транспортировки отходов, но и для мойки и дезинфекции контейнеров. За один рейс специалисты смогут промывать в среднем до 70 баков. Помимо автоматической системы предусмотрена функция ручной мойки.

Оснащение включает два раздельных бака из нержавеющей стали для чистой и грязной воды, два водяных насоса, автоматическую двухпозиционную вращающуюся моечную головку с тремя форсунками и высоконапорный пистолет для ручной обработки. Отдельный бак для грязной воды опустошается только в специально отведенных местах.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что автопарк перевозчика насчитывает более 1 тыс. единиц спецтехники. Ежедневно на линию выходит около 600 машин, которые вывозят свыше 80 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.