В Подмосковье выпустили книгу о трагедии мирного населения во время ВОВ

В сентябре в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» вышел 2-х томный сборник документов «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Московская область». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Первый том является переизданием сборника документов, выпущенного в 2020 г., а второй содержит ранее неизданные архивные документы о совершенных немецко-фашистскими захватчиками преступлениях на временно оккупированных территориях Московской области.

Документы разделены на три тематических раздела. Первый посвящен массовым убийствам и расправам над населением на территории Московской области в границах 1941 года и включает 140 документов. Второй охватывает преступления против детей (документы № 141–148). Третий раздел рассказывает об угоне жителей Подмосковного региона в Германию на принудительные работы (№ 149–167).

«Подавляющее большинство материалов вводится в научный оборот впервые. Все публикации имеют официально заверенную датировку, сохраняют аутентичные заголовки, после каждого документа приведена археографическая легенда с указанием архива, фонда, описи, дела и листа, а также отметкой об оригинальности или копии», — отметила первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Екатерина Пещерская.

Документы сгруппированы по районам и отдельным населенным пунктам с соблюдением хронологии. Издание включает научно-справочный аппарат: списки граждан, угнанных в Германию, статистические сведения о причиненном ущербе, указатель населенных пунктов, именной указатель (авторы, жертвы, свидетели) и перечень сокращений.

«Сборник документов будет передан в учреждения образования и культуры Московской области для использования на уроках истории, внеклассных мероприятиях и проведении работы по патриотическому воспитанию молодежи», — добавила Екатерина Пещерская.

Электронная версия сборника будет доступна читателям на портале «Архивы Московской области».

