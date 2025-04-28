В Подмосковье выполнено свыше 16 тыс присоединений к электросетям в I квартале

В Московской области на постоянной основе осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов потребителей к электрическим сетям. Так, за 1 квартал 2025 года территориальные сетевые организации региона осуществили 16 215 присоединений суммарной мощностью 426 МВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Один из примеров присоединенных к электросетям объектов — новый складской комплекс в деревне Шелепино Дмитривского муниципального округа.

Его общая площадь — 13 тысяч квадратных метров. Складской комплекс вмещает на хранение 25 тысяч кубометров многономенклатурной продукции: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ.

В рамках договора на технологическое присоединение к сетям специалисты Россети Московский регион выдали объекту мощность в размере 150 кВт. Энергетики построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, проложили две кабельные линии 10 кВ 50 метров каждая, а также установили вводно-распределительный щит 0,4 кВ. Основной источник питания — подстанция 110 кВ «Константиново».

В Подмосковье работает карта свободных мощностей, которая является удобным инструментом для инвесторов и застройщиков. С помощью данного сервиса можно выберать территорию и по одному клику узнайте доступность тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения и по отдельности, и в комплексе. Также можно сразу перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что правительство Московской области стремится упростить для всех процесс получения информации. С каждым годом объем электронных госуслуг, доступных на региональном портале, становится больше, а жители все активней ими пользуются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.