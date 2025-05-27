В Подмосковье выполнено около 3 тыс присоединений к электросетям

Специалисты «Мособлэнерго» в первом квартале 2025 года выполнили 3 534 мероприятия по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 103 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 39 новых объекта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего за первый квартал текущего года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 3 326 заявок на подключение к сетям на общую мощность 231 МВт. Абсолютное большинство заявок поступило онлайн через «Портал потребителя» moetp.ru.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, а также Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.