В Подмосковье выполнен план по подготовке водоснабжения и водоотведения к зиме

В областном правительстве под руководством председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олега Гаджиева прошло расширенное заседание с участием профильных министерств и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Главной темой для обсуждения на мероприятии стали итоги подготовки объектов ЖКХ, социальной и жилищной сферы к зиме.

С докладом о готовности систем водоснабжения и водоотведения выступил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Казаков. Так, план профилактических мероприятий на 2025 год выполнен на 100%.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев

Особое внимание в ходе заседания уделили межведомственному взаимодействию. В госпрограмму Московской области включено 29 объектов инфраструктуры водоснабжения, которые питают котельные. До конца года подрядным организациям предстоит завершить капремонт 10 участков водоснабжения в Дедовске, водовода до котельной «Самаровка» в Королеве и других инженерных коммуникаций. А в Дмитрове уже приобретены станции водоподготовки для девяти водозаборных узлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.