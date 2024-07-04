В Подмосковье выявлено свыше 700 вандальных надписей за неделю

Граффити является одним из самых распространенных замечаний в содержании территорий. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за состоянием фасадов многоквартирных домов региона. В этом им помогают также «умные» автомобили и камеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.

«Только за последнюю неделю было выявлено более 700 случаев граффити и посторонних объявлений. Из них 562 были зафиксированы камерами «Безопасного региона», а 169 обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты уже приступили к работе по устранению всех нарушений. Граффити будут либо закрашены, либо удалены моющими средствами, чтобы вернуть фасады к первоначальному виду.

Несанкционированные граффити подпадают под действие статьи 214 уголовного кодекса РФ. Санкции за такое правонарушение весьма суровые: штраф до 40 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.