В Подмосковье выявили 328 случаев сброса отходов вне контейнеров

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы выявили в Московской области 328 эпизодов незаконного сброса отходов с 29 октября 2026 года. По региону вынесено 31 постановление на общую сумму 650 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье продолжают пресекать незаконный сброс строительных и крупногабаритных отходов возле контейнерных площадок. Особое внимание инспекторы уделяют выгрузке мусора из автомобилей на прилегающей территории. Контроль ведется во всех муниципалитетах региона.

Выявлять нарушения помогают камеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно следят за площадками и фиксируют госномера автомобилей. После этого владельцы получают штрафы, сформированные по упрощенной системе.

С 29 октября 2026 года выявлено 328 эпизодов сброса отходов. Вынесено 31 постановление об административном правонарушении на сумму 650 тыс. рублей.

Камеры зафиксировали нарушения по следующим адресам: — муниципальный округ Истра, село Раково, улица Рыбачья, дом 28Б; — Егорьевск, улица Верхнепрудная, дом 21; — Дмитров, микрорайон ДЗФС, 22Б; — городской округ Домодедово, деревня Уварово, дом 17Б; — муниципальный округ Шаховская, поселок городского типа Шаховская, улица Шамонина, дом 23.

Отходы необходимо утилизировать в своем поселке, где заключен договор на вывоз. Объем контейнеров в других населенных пунктах рассчитан на местных жителей. Дополнительная нагрузка может привести к переполнению контейнеров и образованию навалов.

Штраф для граждан составляет 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 30 тыс. рублей, для юридических лиц — 50 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.