В Подмосковье внедряют стратегию импортозамещения в сфере ТЭК

В условиях глобальных экономических изменений и необходимости укрепления топливно-энергетической безопасности страны в Подмосковье активно внедряют стратегию импортозамещения в сфере ТЭК. Реализация данной стратегии направлена на снижение зависимости от иностранных технологий и оборудования, а также на развитие отечественного производства в топливно-энергетической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

За последние годы в регионе были достигнуты значительные успехи в локализации производства критически важных компонентов для ТЭК — ключевые электросетевые, газораспределительные, теплоснабжающие предприятия Московской области активно используют отечественное оборудование в своей работе.

Так, в компании «Россети Московский регион», осуществляющей электроснабжение потребителей на территории Подмосковья, доля иностранного оборудования в общем объеме закупок 2024 года не превысила 6,16% при установленном плановом значении в 10%. Это означает, что в компании практически отсутствует зависимость от производимых за рубежом компонентов.

В распределительных сетях применяется линейная арматура предприятий, производство которых полностью находится на территории России (примеры: завод ООО «Нилед» — г. Подольск, завод ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — г. Чкаловск, завод ООО «ТЭМЗ» — г. Тула). Также «Россети Московский регион» применяют отечественные ячейки КРУЭ производства ООО «ЭП-А», ООО «МЭЩ», ООО ГК «Систэм электрик» вместо ячеек французского производства Schneider Electric. Помимо этого, отечественное оборудование применяется энергетиками в части организации релейной защиты и учета электрической энергии.

В части эксплуатации существующих и внедрения новых информационных систем программно-технических комплексов в «Россети Московский регион» реализуется план импортозамещения программного оборудования на отечественные аналоги, а также разработки автоматизированных информационных систем управления хозяйственной деятельностью. Все новые проекты автоматизации объектов электросетевого хозяйства выполняются исключительно на оборудовании и ПО отечественного производства.

Импортозамещение развивается и в газовой отрасли Московской области. Так, подмосковная газораспределительная компания «Мособлгаз» достигла 100% уровня импортозамещения в сфере строительства газораспределительных сетей. Партнерство с отечественными производителями позволяет быстрее находить индивидуальные инженерные решения и упрощает логистические задачи. Все трубы и комплектующие изготовлены на российских заводах. В программном обеспечении также достигнуты задачи по импортозамещению. На базе 1С в «Мособлгазе» разработана внутренняя автоматизированная система, которая позволяет контролировать документооборот и все этапы газификации. Кроме того, уже более 2 лет «Мособлгаз» предлагает потребителям газовое оборудование под собственным брендом Moguchi.

Отечественное оборудование применяется и в теплоэнергетике. Например, еще в 2017 году компания «ФПЛК» в ходе глобальной работы по модернизации котельных на территории Можайского муниципального округа сделала основной акцент на установку отечественного оборудования. Сегодня на 60-ти котельных муниципалитета установлены котлы фирмы Lavart, произведенные на заводе в г. Омск. Теплообменное оборудование, газовые горелки, запорная арматура — также отечественного образца.

«Мы видим, что импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе — это не только необходимость, но и возможность для развития региона. Это позволяет нам быть уверенными в стабильности предоставления ресурсов потребителям — отопления, электричества, газа — и укрепляет суверенитет государства», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.