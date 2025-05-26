В Подмосковье внедряют проектное управление в системы теплоснабжения

В текущем году Подмосковье реализует беспрецедентную по масштабам программу модернизации системы теплоснабжения. Обновление коснется сотен объектов по всему региону, а сами работы проводятся по принципиально новым стандартам — с применением современных технологий контроля и управления проектами, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ключевая трансформация этого года — внедрение проектного подхода при реализации мероприятий, где каждый объект — это отдельный проект с конкретными ответственными лицами и контрольными точками. Последние позволяют оперативно отслеживать ход реализации проектов, минимизировать риски срывов сроков, повышать прозрачность и дисциплину исполнения.

«Проектный подход — это наш ключевой инструмент управления программой. Команды обеспечивают слаженную работу всех участников процесса, полный контроль на всех этапах реализации мероприятий: от проектирования до ввода в эксплуатацию. Очень важный показатель — контрольные точки. Они помогают нам своевременно реагировать на любые отклонения и гарантировать выполнение работ в срок. Все это повышает эффективность и качество выполнения мероприятий по модернизации», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Работа проектного офиса также предполагает постоянные выезды на объекты и контроль строительно-монтажных работ в режиме реального времени, мониторинг поставок, в том числе с инспекцией на заводах-изготовителях оборудования. При этом приоритет отдается отечественным заводам и политике импортозамещения. Как ранее отметил руководитель областного Минэнерго, оборудование и материалы для самой масштабной в стране программы модернизации производятся на 30 заводах по всей России. Использование оборудования и материалов отечественного производства позволяет обеспечить своевременное приобретение комплектующих в необходимых объемах.

Еще одно новшество 2025 года — установка камер на объектах модернизации теплоснабжения. Это позволяет: дистанционно контролировать ход работ, оперативно выявлять нарушения, обеспечивать прозрачность процессов. На сегодня камеры уже работают в 15 муниципалитетах Подмосковья: Балашиха, Богородский, Бронницы, Дубна, Жуковский, Котельники, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Щелково, Электросталь. Эта работа продолжится.

«Модернизация 2025 года станет важным этапом в создании современной, надежной и технологичной системы теплоснабжения Московской области. Новые стандарты управления проектами, активное внедрение цифровых решений и ориентация на отечественных производителей закладывает основу для долгосрочного развития коммунальной инфраструктуры региона», — заключил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.