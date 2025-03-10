В Подмосковье утвержден рейтинг управляющих организаций

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработана и утверждена методика оценки деятельности управляющих организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные показатели рейтингования:

организация работы в ЕДС;

отсутствие просроченной задолженности перед РСО и регоператорами;

полнота размещения информации в ГИС ЖКХ;

наличие аварийно-диспетчерской службы;

наличие общедомовых приборов учета.

«Рейтинг управляющих организаций обеспечивает прозрачность выбора собственниками жилья управляющих организаций. Также он поможет муниципалитетам контролировать качество услуг и станет стимулом для эффективной работы. Оценка проводится нашими отраслевыми специалистами ежеквартально. Первый рейтинг будет представлен уже в апреле. С теми организациями, которые окажутся в „красной зоне“, на территориях будут организованы встречи с участием инспекторского состава Министерства для проработки проблемных аспектов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.Владислав Мурашов.

Для каждого из разработанных критериев оценки введены коэффициенты веса, которые будут отражать значимость показателей.

Рейтинг управляющих организаций будет размещаться на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подробнее ознакомиться с методикой оценки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.