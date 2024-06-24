В Подмосковье устранили более 2 тыс нарушений в содержании домов с начала года

Председатели многоквартирных домов внимательны не только к организационным вопросам, но и к чистоте территорий. Они направляют выявленные дефекты в работу профильным организациям самостоятельно. Так, с начала года было отработано 2 431 замечаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Устранение нарушений в содержании территорий и многоквартирных домов контролируют инспектора министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сотрудники тщательно следят за тем, чтобы коммунальные службы оперативно отрабатывали все недочеты.

С начала года коммунальные организации устранили 2 431 замечаний, указанные управдомами. Все недочеты были оперативно устранены.

Самой волнующей темой для управдомов была некачественная уборка мусора — в работу было направлено 289 нарушений.

Также неравнодушные председатели МКД сообщали о мусоре на контейнерных площадках и вандальных надписях на стенах и заборах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.