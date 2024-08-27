В Подмосковье установили и заменили более 19 тыс приборов учета электроэнергии

Специалисты «Мособлэнерго» с начала года установили и произвели замену 19 529 приборов учета электроэнергии у потребителей, технологически присоединенных к электрическим сетям компании на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Наибольшее количество приборов установлено в Раменском городском округе. С января по июль текущего года энергетики смонтировали в населенных пунктах округа 6 477 приборов учета.

Также большое количество ПУЭЭ смонтировано в Люберцах — 1 121 прибор учета, в округе Кашира — 723 прибора учета, в округе Серпухов — 470 приборов учета электроэнергии у действующих и вновь присоединенных потребителей.

Устанавливаемые интеллектуальные приборы учета электроэнергии самостоятельно транслируют данные о потреблении в режиме реального времени и избавляют потребителей от необходимости передавать показания счетчика вручную.

«С 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от потребителей, проживающих в частных домах, а также организаций перешла к сетевым компаниям. Бесплатная замена приборов учета с последующим их допуском в эксплуатацию осуществляется „Мособлэнерго“ по заявлению при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, выходе его из строя или утрате. При этом обязанность бесплатно произвести установку или замену прибора учета возникает у „Мособлэнерго“ только в случае наличия у потребителя непосредственного или опосредованного присоединения и в процессе нового технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям компании», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В соответствии с 522-ФЗ бесплатная установка, замена приборов учета в многоквартирных домах, в нежилых помещениях МКД, а также допуск приборов в эксплуатацию при истечении срока эксплуатации или поверки, выходе из строя или утрате, осуществляется организацией — гарантирующим поставщиком, с которым у собственников (владельцев) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме заключены договоры энергоснабжения.

Работа по установке новых приборов осуществляется специалистами «Мособлэнерго» круглый год на всей территории обслуживания в городских округах Подмосковья.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.