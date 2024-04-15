В Подмосковье стартует апрельский период приема показаний приборов учета
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В Московской области начинается апрельский период приема показаний приборов учета, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Показания приборов учета можно передать:
- на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации и авторизации - через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;
- через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444-01-00;
- в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчетного центра.
Уточнить сроки приема показаний можно в личном кабинете клиента.
О том, как правильно менять и поверять счетчики, почему выгоднее платить по показаниям, а не по нормативу, можно прочитать на портале Твой Домовой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.