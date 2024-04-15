В Подмосковье стартует апрельский период приема показаний приборов учета

Показания приборов учета можно передать:

на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации и авторизации - через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;

или по кнопке «Передать показания онлайн»; через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону 8 (499) 444-01-00;

в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчетного центра.

Уточнить сроки приема показаний можно в личном кабинете клиента.

О том, как правильно менять и поверять счетчики, почему выгоднее платить по показаниям, а не по нормативу, можно прочитать на портале Твой Домовой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.