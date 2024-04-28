Два человека погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

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Два человека погибли при обстреле ВСУ Пологовского района Запорожской области

Пожилая женщина и мужчина погибли при обстреле ВСУ Пологовского района Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам политика, пострадала семья местных мирных жителей.

«Убиты бабушка и 37-летний отец, а его жена и шестилетняя дочь получили множественные осколочные ранения различной степени тяжести», — написал Рогов своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье в поселке Днепряны Херсонской области из-за минометного обстрела со стороны Украины погибли два мирных жителя.