Олимпийские игры 2040 года могут пройти в Германии

Германия может подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2040 году

Германия может подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2040 году, идею поддержал немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет ТАСС со ссылкой на портал Table.Media.

Шольц на встрече с руководством Олимпийской спортивной конфедерации Германии одобрил инициативу спортивных чиновников.

Сообщается, что игры могут принять в Берлине или Рейн-Руре.

«Канцлер скептически отнесся к подаче заявки на проведение Олимпиады в Германии в 2036 году, поскольку в этом случае Игры проводились бы спустя ровно 100 лет после Олимпиады в Берлине, которую организовывали нацисты», отмечает издание.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе, а в 2032-м — в австралийском Брисбене.