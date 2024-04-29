29 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день танца, а у православных начинается Страстная неделя. Кроме того, в этот день 206 лет назад родился будущий император Александр II.

Международный день танца

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Этот день посвящен всем стилям танца, которые существуют в мире. Праздник был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца.

Он посвящен французскому балетмейстеру Жану-Жоржу Новерру, реформатору и теоретику хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

В этот день коллективы театров, балетов, а также хореографических объединений современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно 29 апреля организуются флешмобы, концерты, представления, танцевальные батлы.

Великий понедельник у православных христиан

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Это понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя у православных посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на кресте, смерти и погребению.

В первые три дня Страстной седмицы церковь готовит христиан к достойному созерцанию и сердечному соучастию в крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.

ФРГ передала России фрагменты Янтарной комнаты

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Автором знаменитой Янтарной комнаты является Андреас Шлютер. Он создал ее во время перестройки дворца прусского короля в Берлине. В 1716 году Фридрих Вильгельм I подарил Янтарную комнату Петру I в качестве дипломатического подарка. В 1717 году она прибыла в Санкт-Петербург.

Дочь Петра Елизавета в 1743 году поручила «исправить» комнату знаменитому архитектору Франческо Растрелли, который добавил золоченную деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы в отделку. Из-за печного отопления, перепадов температуры и сквозняков комнату реставрировали несколько раз, в том числе планировалось провести работы в 1941 году.

Однако в годы Великой Отечественной войны оккупанты похитили фрагменты Янтарной комнаты и вывезли их в Кенигсберг.

Когда немецкие войска отступали, комнату демонтировали и вывезли в неизвестном направлении. Лишь в 1997 году немецкие власти конфисковали фрагменты мозаики у некоего нотариуса, а затем, 29 апреля 2000 года, передали их России. В полном объеме комнату восстановили к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году.

День рождения императора Александра II

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Александр Романов (будущий российский император Александр II) родился 29 апреля 1818 года в Чудовом монастыре Московского Кремля, куда императорская семья прибыла для встречи Пасхи. Он был сыном императора Николая I. Александр получил блестящее образование: знал пять языков, выучил историю, географию, математику, статистику, естествознание, философию и логику.

Александр II вошел в историю страны как инициатор широкомасштабных реформ, а также известен в русской дореволюционной историографии как «Царь-освободитель» (в связи с отменой крепостного права в 1861 году и победой в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов).

Во внешней политике император старался расширить влияние России на страны Балканского полуострова, приумножить ее территорию за счет освоения Средней Азии и восточных окраин.

Александр II был смертельно ранен 13 марта 1881 года бомбой, которую в него бросил народоволец И. Гриневицкий. В тот же день император скончался в Петербурге.

Именины

Именины в этот день отмечают Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей.