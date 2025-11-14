В Подмосковье стартовало обучение для заместителей глав и руководителей РСО

Порядка 120 заместителей глав муниципальных образований и руководителей ресурсоснабжающих организаций из более 40 муниципалитетов примут участие в программе повышения квалификации «Антикризисное управление в сфере городского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ее цель — выработать единые антикризисные подходы и сформировать ключевые компетенции у руководителей для управления в сфере ЖКХ.

«Сейчас проекты по модернизации ресурсоснабжающих организаций приоритетны для региона. Наш Мособлводоканал в ближайшие 3 месяца станет пилотной площадкой для внедрения новых практик. Также особое внимание уделяем совершенствованию тарифной политики РСО — работаем над сбалансированными решениями, которые обеспечат финансовую устойчивость организаций и при этом сохранят доступность услуг для жителей. Для вас стартует обучение, но это только начало большой работы. Цель — не просто отчитаться, а добиться реального эффекта: роста зарплат и технической оснащенности предприятий», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Программа состоит из восьми ключевых блоков:

стратегии управления аварийными ситуациями

эксплуатация объектов и сетей ЖКХ

тарифная политика

технологии энергосбережения

повышение эффективности деятельности РСО

управление качеством услуг

управление персоналом

навыки принятия оперативных решений.

Обучению дала старт стратегическая сессия. Всего в рамках образовательного курса пройдет 8 вебинаров и итоговое тестирование, в ходе которого участники продемонстрируют наработанные навыки. Завершится программа 26 декабря.

Программа реализуется на базе Учебного центра Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.