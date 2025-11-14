В Подмосковье стартовало обучение для заместителей глав и руководителей РСО
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Порядка 120 заместителей глав муниципальных образований и руководителей ресурсоснабжающих организаций из более 40 муниципалитетов примут участие в программе повышения квалификации «Антикризисное управление в сфере городского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Ее цель — выработать единые антикризисные подходы и сформировать ключевые компетенции у руководителей для управления в сфере ЖКХ.
«Сейчас проекты по модернизации ресурсоснабжающих организаций приоритетны для региона. Наш Мособлводоканал в ближайшие 3 месяца станет пилотной площадкой для внедрения новых практик. Также особое внимание уделяем совершенствованию тарифной политики РСО — работаем над сбалансированными решениями, которые обеспечат финансовую устойчивость организаций и при этом сохранят доступность услуг для жителей. Для вас стартует обучение, но это только начало большой работы. Цель — не просто отчитаться, а добиться реального эффекта: роста зарплат и технической оснащенности предприятий», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Программа состоит из восьми ключевых блоков:
- стратегии управления аварийными ситуациями
- эксплуатация объектов и сетей ЖКХ
- тарифная политика
- технологии энергосбережения
- повышение эффективности деятельности РСО
- управление качеством услуг
- управление персоналом
- навыки принятия оперативных решений.
Обучению дала старт стратегическая сессия. Всего в рамках образовательного курса пройдет 8 вебинаров и итоговое тестирование, в ходе которого участники продемонстрируют наработанные навыки. Завершится программа 26 декабря.
Программа реализуется на базе Учебного центра Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.
«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.