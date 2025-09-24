В Подмосковье стартовали соревнования профессионального мастерства среди студентов

24 сентября на учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве стартовали соревнования профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Московской области. Умения и знания, необходимые в электроэнергетике, продемонстрировали команды из девяти колледжей и техникумов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В предыдущие годы соревнования студентов колледжей, техникумов и вузов проходили параллельно с основными этапами конкурса профмастерства. В прошлом году в рамках состязаний впервые был организован отдельный молодежный день, но в 2025 году «Мособлэнерго» приняло решение посвятить данному мероприятию два дня.

В ходе соревнований участникам предстоит пройти пять этапов, на которых ребята на практике продемонстрируют членам жюри свои профессиональные навыки. Конкурсные испытания молодежного дня приближены к заданиям, которые выполняют действующие электромонтеры «Мособлэнерго» на аналогичных соревнованиях. Студенты пройдут проверку знаний правил и инструкций, продемонстрируют навыки по оказанию первой помощи пострадавшему, тушению пожара в электроустановке; выполнят монтаж промежуточной подвески самонесущего изолированного провода на опоре и подключат трехфазный прибор учета электроэнергии.

После завершения всех этапов судейские бригады выставят баллы командам за каждый этап, а затем жюри определит лучшую команду по итогам двух дней. Победители и призеры получат кубки, грамоты, а также ценные призы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.