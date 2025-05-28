В Подмосковье стартовала девятая неделя экологических игр

На территории Московской области продолжается второй этап «Экологических игр — 2025». Так, стартовала девятая неделя экоигр, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что ждет участников игры на 9-й неделе?

С 26 мая по 1 июня необходимо сдать алюминиевую банку в ближайший пункт приема или фандомат, а также сделать фотоотчет с количеством сданных единиц.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Каждый участник накапливает экоины за выполненные задания. Чем их больше, тем выше шанс получить приз.

Промежуточные результаты проводятся каждые 5 недель. А финал экологических игр — 21 сентября.

Все желающие могут присоединиться на любом этапе — подробнее на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.