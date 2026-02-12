В Подмосковье стартовал конкурс для женщин-профессионалов сферы ЖКХ

В Московской области начался ежегодный конкурс «Краса ЖКХ» для женщин, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве. Итоги подведут в марте 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье стартовал профессиональный конкурс «Краса ЖКХ», который проводится для женщин, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организаторами выступают минстрой РФ и федеральный партийный проект «Школа ЖКХ».

Цель конкурса — повысить престиж профессий в отрасли и сформировать кадровый резерв. Участие могут принять женщины по более чем 100 специальностям в восьми направлениях, включая управление многоквартирными домами, благоустройство, обращение с отходами, теплоснабжение, электроэнергетику, водоснабжение, химический анализ воды и экономику ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в водоканалах региона работают свыше 6,6 тыс. женщин, которые ежедневно решают сложные задачи и вносят значимый вклад в развитие отрасли. К участию приглашаются специалисты всех уровней квалификации — от линейных до руководящих должностей.

Экспертный совет определит победительниц по профессиональному стажу, квалификации, образованию и активности в популяризации профессии. Подать заявку можно до 27 февраля на электронную почту krasazhkh@mail.ru. Итоги объявят в марте 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.