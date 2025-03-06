В Подмосковье стал известен режим работы расчетного центра в праздничные дни

ООО «МосОблЕИРЦ» информирует жителей Московской области, что 7 марта накануне международного женского дня клиентские офисы закроются на час раньше обычного времени. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расписание работы в праздничные дни:

8 марта клиентские офисы работать не будут.

9 марта — воскресенье, выходной день.

10 марта офисы вернутся к привычному графику работы.

Контактный центр по номеру телефона +7 (499) 444-01-00 работает без выходных и праздничных дней ежедневно с 8:00 до 22:00.

Оплатить коммунальные услуги, в том числе без комиссии — через Систему быстрых платежей, можно в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.