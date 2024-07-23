В Подмосковье стал известен график мобильного офиса расчетного центра в августе

В мобильном офисе можно передать показания счетчиков, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом.

В августе 2024 года мобильный офис будет работать в различных городских округах по следующему графику: 5 августа — Сергиево-Посадский округ, пос. Загорские дали, возле д. 7А, с 10:30 до 15:00; 6 августа — г. о. Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 66М, с 11:00 до 15:00; 7 августа — г. о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00; 8 августа — г. о. Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10:30 до 15:30; 9 августа — г. о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, стр. 17, с 10:30 до 15:00; 12 августа — Сергиево-Посадский округ, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 10:30 до 15:00; 13 августа — г. о. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 26, с 10:30 до 15:30; 14 августа — г. о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11:00 до 15:00.

Также офис будет работать: 15 августа — Сергиево-Посадский округ, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 10:30 до 15:00; 16 августа — Ленинский округ, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 09:30 до 15:00; 19 августа — г. о. Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:30 до 15:30; 20 августа — г. о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп. 4, с 09:30 до 16:00; 21 августа — г. о. Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09:30 до 16:00; 22 августа — г. о. Домодедово, с. Вельяминово, д. 10, с 10:00 до 15:30; 23 августа — Орехово-Зуевский округ, д. Соболево, д. 7А, с 10:30 до 14:30; 26 августа — г. о. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, с 10:30 до 15:30; 27 августа — Одинцовский округ, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:30 до 15:00; 28 августа — г. о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11:00 до 15:00; 29 августа — г. о. Солнечногорск, р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11, с 10:30 до 15:30; 30 августа — Одинцовский округ, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 14:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.